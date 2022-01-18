Уфа, , 11:24 — REGNUM Усиление ветра ожидается в Башкирии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба республиканского МЧС по региону.

Снежные заносы на дороге Миндортранс Челябинской области

19 января в республике ожидается снег, метель, гололед. Порывы ветра могут достигать до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью в регионе может понизиться до — 15 °C, днем может потеплеть до — 2 °C.

На автотрассах может образоваться снежный накат, гололедица, местами снежные заносы, видимость в метели и снеге до одного-двух км.

Согласно данным пресс-службы государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, 18 января в Мелеузовском районе в д. Корнеевка застрял рейсовый автобус и 20 автомобилей, в которых находились в том числе и дети. К счастью никто не пострадал. На место выезжали дорожные рабочие. Позже застрявшие автомобили разъехались.