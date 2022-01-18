Москва, 18 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. С учетом опыта Отечественной войны 1812 года, в которой победа в значительной степени была обеспечена партизанами, были организованы разведка и диверсии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом 18 января сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Партизаны

При этом 18 января исполняется 80 лет с момента создания 4-го Управления НКВД-НКГБ СССР, осуществлявшего зафронтовую работу органов государственной безопасности.

В основные задачи 4-го Управления НКВД СССР входили: агентурное проникновение в военные и административные органы оккупационных властей; разрушение используемых немецкими войсками объектов транспортной и промышленной инфраструктуры; сбор разведывательной информации о противнике; развертывание партизанского движения в тылу врага; осуществление диверсий против военных, жандармских и полицейских гарнизонов; ликвидация нацистских главарей, карателей, предателей и пособников оккупантов и др.

Разведывательно-диверсионные отряды и группы, которые были созданы отделами территориальных органов безопасности, под руководством 4-го Управления на протяжении всей Великой Отечественной вели свою оперативно-боевую деятельность.

«Создание специализированного подразделения по борьбе с вражескими спецслужбами и войсками за линией фронта было обусловлено быстрым продвижением гитлеровской армии вглубь СССР. При организации зафронтовой работы советских органов безопасности был учтен опыт Отечественной войны 1812 года, свидетельствовавший о значительном вкладе в победу над Наполеоном действовавших в тылу врага «летучих отрядов» и партизанских формирований, благодаря которым русская земля в буквальном и переносном смыслах горела под ногами у оккупантов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что начальником нового отделения стал легендарный сотрудник органов государственной безопасности СССР старший майор госбезопасности Павел Судоплатов.

При этом еще 5 июля 1941 года при наркоме внутренних дел СССР Лаврентии Берии была создана Особая группа под руководством Судоплатова, а для решения поставленных перед ней задач были созданы войска Особой группы, которые затем преобразовали в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) в составе двух мотострелковых полков.

Кроме того, приказом НКВД СССР от 3 октября 1941 года на базе Особой группы был сформирован 2-й отдел НКВД, который 18 января 1942 года реорганизовали в 4-е Управление. После того, как в 1943 году был воссоздан Наркомат госбезопасности СССР, названное подразделение было передано в НКГБ.

Отмечается, что члены разведывательно-диверсионных групп НКВД-НКГБ СССР проходили спецподготовку, которая позволяла им вести бой с превосходящими силами противники при в любых погодных условиях, и днем, и ночью, на любой местности, с использование любых видов оружия.

«Начав борьбу с оккупантами с битвы у стен столицы, они прошли боевыми рейдами по тылам противника на Украине и в Белоруссии, сражались с врагами на территории Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Словакии, Словении, Польши и Чехии. На их боевом счету десятки тысяч уничтоженных солдат и офицеров противника, карателей и нацистских пособников всех мастей, сотни пущенных под откос эшелонов с боевой техникой и живой силой, взорванных складов боеприпасов, мостов, железных и шоссейных дорог», — добавляется в сообщении.