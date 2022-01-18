Владикавказ, 18 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Северной Осетии совершено ограбление башенного комплекса Цаллаговых. Были украдены древние предметы утвари, являвшиеся экспонатами фамильных башен, сообщил автор проекта «Родовые башни» Заурбек Цаллагов.

Северная Осетия

«Среди украденных экспонатов — старинная посуда, кувшины, котлы и подносы, которым около 200 лет», — цитирует Цаллагова портал «15-й Регион».

По его словам, и раньше бывали случаи краж из башенных комплексов, однако на этот раз хищение совершено по-крупному — на очень большую сумму. При этом, как отметил автор проекта, в Осетии, где все жители хорошо понимают ценность святых мест и семейных реликвий, такие поступки неприемлемы. Цаллагов намерен обратиться из-за инцидента в правоохранительные органы, чтобы виновник был найден и наказан.

Известно, что на территории Северной Осетии насчитывается более 300 родовых башен, в качестве объектов культурного наследия поставлены на учет около 140 из них.