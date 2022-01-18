Москва, , 11:20 — REGNUM Принуждая экспертов высказываться о ценах, основываясь лишь на данных Росстата и других официальных источников, ФАС усугубляет ситуацию с ростом цен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом заявил лидер фракции СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Немного проку обсуждать свершившийся факт. Прогноз тем и ценен, что это сигнал о неблагополучии в каком-то сегменте рынка. Это шанс заранее принять меры и избежать негативного развития событий. Что, видимо, и раздражает чиновников, так как обличает их бездействие и беспомощность. Куда комфортнее жить по принципу «ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу», — заявил Миронов.

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ФАС направила рекомендации бизнесу не выступать с прогнозами о подорожании продуктов питания и других товаров. В ведомстве пояснили, что подобные заявления могут привести к ажиотажному спросу и сговору продавцов.

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