Москва, 18 января 2022, 11:20 — REGNUM Принуждая экспертов высказываться о ценах, основываясь лишь на данных Росстата и других официальных источников, ФАС усугубляет ситуацию с ростом цен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом заявил лидер фракции СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

«Немного проку обсуждать свершившийся факт. Прогноз тем и ценен, что это сигнал о неблагополучии в каком-то сегменте рынка. Это шанс заранее принять меры и избежать негативного развития событий. Что, видимо, и раздражает чиновников, так как обличает их бездействие и беспомощность. Куда комфортнее жить по принципу «ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу», — заявил Миронов.

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ФАС направила рекомендации бизнесу не выступать с прогнозами о подорожании продуктов питания и других товаров. В ведомстве пояснили, что подобные заявления могут привести к ажиотажному спросу и сговору продавцов.

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