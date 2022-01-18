Москва, , 11:20 — REGNUM Негативный внешнеполитический фон продолжает довлеть над российскими активами и курсом рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Казалось бы, появился луч оптимизма 17 января на сообщениях об отказе Запада от планов отключения российских банков от системы платежей SWIFT.

И нефтяные котировки радуют поистине фонтаном почти в прямом смысле, взметнувшись к $87,80 за баррель Brent — выше максимумов 2018 года, к рубежам, невиданным с октября 2014 года.

Но доллар к рублю и не думает снижаться, а растёт сегодня, 18 января, выше 76,20 руб./доллар. Напряжённый рынок просто игнорирует сильнейший позитив, сосредоточившись на проявлениях пессимизма.

Главное из них на утро 18 января — сообщения западных СМИ о том, что семьи российских дипломатов начали выезжать из Украины. Это воспринимается как признак готовящихся военных действий.

Неблагоприятен и общеэкономический фон для рисковых активов. Доллар растёт к основным валютам из-за ожидания повышения процентных ставок ФРС США и из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в мире.

В таких условиях рублю сопротивляться всё труднее. Тем более, что и Минфин фактически содействует его ослаблению, резко увеличив в последние дни масштабы покупки валюты по «бюджетному правилу» из-за высоких нефтяных цен.

Сегодня рынок обратит внимание на ежемесячный отчёт ОПЕК, где организация представляет оценку текущего и перспективного соотношения спроса и предложения чёрного золота.

Иных запланированных важных событий на сегодня нет. Но напряжённость и готовность к эмоциональным движениям игроков настолько высока, что любое неожиданное сообщение, заявление может значимо сдвинуть котировки в плюс или в минус.

С технической точки зрения сильные ограничители движения расположены на рубежах 75,50 и 77,00 руб./доллар», — считает эксперт.

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