Москва, 18 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Негативный внешнеполитический фон продолжает довлеть над российскими активами и курсом рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Казалось бы, появился луч оптимизма 17 января на сообщениях об отказе Запада от планов отключения российских банков от системы платежей SWIFT.

И нефтяные котировки радуют поистине фонтаном почти в прямом смысле, взметнувшись к $87,80 за баррель Brent — выше максимумов 2018 года, к рубежам, невиданным с октября 2014 года.

Но доллар к рублю и не думает снижаться, а растёт сегодня, 18 января, выше 76,20 руб./доллар. Напряжённый рынок просто игнорирует сильнейший позитив, сосредоточившись на проявлениях пессимизма.

Главное из них на утро 18 января — сообщения западных СМИ о том, что семьи российских дипломатов начали выезжать из Украины. Это воспринимается как признак готовящихся военных действий.

Неблагоприятен и общеэкономический фон для рисковых активов. Доллар растёт к основным валютам из-за ожидания повышения процентных ставок ФРС США и из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в мире.

В таких условиях рублю сопротивляться всё труднее. Тем более, что и Минфин фактически содействует его ослаблению, резко увеличив в последние дни масштабы покупки валюты по «бюджетному правилу» из-за высоких нефтяных цен.

Сегодня рынок обратит внимание на ежемесячный отчёт ОПЕК, где организация представляет оценку текущего и перспективного соотношения спроса и предложения чёрного золота.

Иных запланированных важных событий на сегодня нет. Но напряжённость и готовность к эмоциональным движениям игроков настолько высока, что любое неожиданное сообщение, заявление может значимо сдвинуть котировки в плюс или в минус.

С технической точки зрения сильные ограничители движения расположены на рубежах 75,50 и 77,00 руб./доллар», — считает эксперт.

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