Сеул, 18 января, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выразило протест властям Японии в связи с продолжающимися притязаниями Токио на расположенные в Японском море острова Токто. Об этом 17 января сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Cha.go.kr Острова Токто

По их словам, данный протест был опубликован после того, как министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил о суверенитете Японии над островами.

«Правительство Японии должно прекратить свои необоснованные притязания на острова Токто, которые с исторической, географической точек зрения и по международному праву являются территорией Южной Кореи», — заявил представитель южнокорейского МИД Чхве Ён Сам.

Он также подчеркнул, что правительству Японии «придется признать, что правильное восприятие истории служит основой для развития перспективных двусторонних отношений».