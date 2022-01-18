Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM В Южном окружном военном суде вынесено определение в отношении подростка, обвиняемого в подготовке теракта, а также незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 18 января.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«На основании данного определения решение о временном помещении [несовершеннолетнего] в медицинскую организацию специализированного типа, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, было отменено. Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — уточнили в суде.

Определение может быть обжаловано в Апелляционном военном суде в течение десяти суток.

ИА REGNUM сообщало, что в конце ноября 2021 года 17-летнего подростка Волгоградский областной суд отправил в больницу. Мера была применена в связи со срабатыванием электронного браслета.

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