Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:20 — REGNUM Склад покрышек в Новокузнецке, где ночью сегодня, 18 января, произошёл пожар, находится по адресу поселок Притомский, 16. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня ночью в Новокузнецке произошёл крупный пожар на предприятии «Экошина» в Орджоникидзевском районе, — написал Кузнецов в своём Instagram. — Инцидент произошёл на производственной площадке, находящейся вдали от жилой зоны. Пострадавших нет, пожар локализован. На месте работают службы МЧС, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры».

Он уточнил, что деятельность всех предпринимателей, находящихся на территории посёлка, будет проверена на соблюдение норм и правил пожарной безопасности.