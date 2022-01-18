* талибов — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 18 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Герат сообщают, что двое жителей провинции были убиты в результате стрельбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Боец «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Афганистан

Источник, ставший свидетелем случившегося, сообщил газете «8 Собх», что инцидент произошёл между 7:40 и 8:00 вечера 17 января, в районе Каземи напротив бывшего здания Кабульского банка.

Он уточнил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь по автомобилю на блокпосту, в результате чего погиб водитель. По словам свидетеля, врач, известный как доктор Джалали, был убит у дверей своей аптеки, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилили огонь.

Служба безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции пока не дала комментариев.

Также недавно еще один врач в городе Герате подвергся нападению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и был убит. Недавно радикалы застрелили молодую девушку на блокпосту в столице страны.

Население всегда жаловалось на непрофессиональные действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на контрольно-пропускных пунктах.