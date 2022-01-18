Кострома, 18 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Свердловский районный суд Костромы арестовал тренера, подозреваемого в совершении половых преступлений против детей. Об этом сообщает корреспондент ИИА REGNUM.

Пресс-служба Костромского областного суда Зал суда

Мужчину заключили под стражу сроком на 2 месяца — до 18 марта 2022 года. Напомним, показания против спортсмена дали три несовершеннолетних воспитанницы местного футбольного клуба.

Тренер подозревается в развратных действиях и «половом сношении и иных действиях сексуального характера». Сам мужчина причастность к совершению преступлений отрицает.