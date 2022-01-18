Волгоград, 18 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Волгограде малолетний ребёнок попал в больницу после отравления уксусной эссенцией. Начата доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе регионального СУ СК.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в палате реанимации

Следователи обратил внимание на публикацию в СМИ, в которой утверждалось, что годовалый ребёнок дома выпил уксусную эссенцию, а также пролил её себе на голову и верхнюю часть тела. С сильнейшими ожогами ребёнок госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Следователи организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.