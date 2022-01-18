Сана, 18 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Силы арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли серию авиаударов по столице Йемена — городу Сана. Об этом 18 января сообщает телеканал Belqees-TV.

Ibrahem Qasim Йемен

По данным журналистов, целью коалиции стали военные объекты повстанцев-хуситов, в первую очередь — хранилища ракет и беспилотников.

Отмечается, что в результате авианалётов погибли более 20 человек. В числе погибших — влиятельный командир хуситов — генерал-майор Абдулла Касем аль-Джунид.

Также коалиция атаковала ряд объектов йеменских повстанцев в провинциях Саада и Мариб. Атаки стали ответом на недавний ракетный обстрел хуситами аэропорта Абу-Даби. Ряд арабских государств осудили нападение, назвав его «террористическим» и «нарушающим международные нормы ведения боевых действий».