Пермь, , 11:16 — REGNUM В Пермском крае на Крещение Господне будут работать 15 купелей. Из них три иордани оборудуют на водоемах, а остальные купели будут действовать при храмах. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности региона.

Крещенское купание Алексей Колчин © ИА REGNUM

В частности, купели появятся на Очерском городском пруду, на реке Осинка в Осинском городском округе и на реке Коса в поселке Кордон Косинского муниципального округа.

В Перми обряд омовения можно совершить в закрытой купели на территории Храма в честь Казанской иконы Божией Матери на ул. Пристанционная, 38.

Напомним, власти Перми призвали горожан отказаться от совершения крещенских купаний из-за неблагополучной эпидситуации. На водоемах иордани решено не оборудовать.

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