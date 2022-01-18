Кировград, Свердловская область, , 11:16 — REGNUM В Кировграде Свердловской области проводится проверка по поводу получения слесарем-ремонтником на производстве ожогов 80% тела. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Сталь



Инцидент произошёл утром 17 января в автотранспортном цехе филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь». По предварительным данным, причиной стали нарушения правил охраны труда. На рабочем загорелась одежда. Его госпитализировали.

Прокуратура оценит действия должностных лиц этого предприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и охраны труда. По результатам проверки в случае наличия оснований будут приняты соответствующие меры.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АО «Уралэлектромедь», пострадавший был оперативно доставлен в больницу. На предприятии создана комиссия с участием представителей государственной инспекции труда. Обстоятельства и причины несчастного случая устанавливаются.