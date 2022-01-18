Красноярск, , 11:15 — REGNUM Школы Красноярска будут взяты под круглосуточную охрану из-за новой волны сообщений о минировании. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий, передаёт телеканал ТВК6.

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По его словам, сегодня, 18 января было эвакуировано 122 школы в 135 корпусах. По каждому факту возбуждены уголовные дела, на местах работают следственно-оперативные группы.

«Нами проработаны предложения для органов самоуправления, администраций учебных заведений и торговых центров по своевременному реагированию на поступающие сообщения и устранению имеющихся замечаний при организации эвакуации граждан и детей, в том числе по их размещению в обогреваемых помещениях», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые школы города были сегодня эвакуированы дважды. После повторной тревоги учеников и сотрудников отпустили домой.

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