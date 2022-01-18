Казань, 18 января, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии поступили банкротные претензии, адресованные АО «Набережночелнинский крановый завод» из Тукаевского района. Иск кредитора из Челябинска пока судом не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление от Артёма Турбина подано в суд 17 января 2022 года. Сумма долга заявлена небольшая — всего 400 тыс. рублей.

В ЕГРЮЛ завод зарегистрирован в июле 2006 года. Он занимается производством подъемно-транспортного оборудования. Среднесписочная численность персонала — около 130 человек. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Учредителями в открытых источниках указаны Екатерина и Марс Тимербулатовы. Последний также является директором АО.

В ЕГРЮЛ имеется отметка, что АО с 14 января 2022 года находится в стадии ликвидации. Правопреемник — ООО «Машстрой». Также 17 января 2022 года «Газпромбанк» уведомил о своих планах обратиться с банкротным иском к крановому заводу.

Напомним, иск о несостоятельности в Поволжье в январе 2022 года также получила компания — производитель мела. Претензии к ООО «Акмел добыча» из Оренбургской области ещё не приняты судом. Схожая ситуация и с иском, поданным к ООО «Завод тяжёлых машин» из Челябинской области.