Ярославль, 18 января 2022, 11:14 — REGNUM В Ярославле строительство многоэтажных домов рядом с частным сектором на Суздалке будет вестись в рамках помощи обманутым дольщикам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители улицы Достоевского записали видеообращение к губернатору, в котором просят не допустить стройку высоток рядом с частными домами.
Но, как выяснилось, эти участки предоставлены застройщику в рамках компенсации за помощь обманутым дольщикам.
Как рассказали в мэрии, дом с квартирами для обманутых дольщиков был построен. В качестве компенсации компания получила участки для строительства новых домов. Более того, уже есть и разрешение на строительство.
Как рассказали в мэрии, в октябре 2021 года комиссия по изменениям в правила землепользования и застройки рассмотрела обращение жителей о переводе участков в этом районе в зону застройки малоэтажными домами. Члены комиссии поддержали предложение, но с одним исключением — уже запланированных многоэтажек изменения не коснуться.
Почему, решая проблемы обманутых дольщиков, власти не учли интересы тех, кого никто не обманывал — вопрос риторический. В любом случае, городские власти от проблемы открещиваются. Полномочия в сфере градостроительства у них забрали областные власти несколько лет назад. Однако обеспечение новостроек инфраструктурой, в том числе школами и садиками (о чём так переживают старожилы) — забота мэрии.
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