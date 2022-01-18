Ярославль, 18 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Ярославле строительство многоэтажных домов рядом с частным сектором на Суздалке будет вестись в рамках помощи обманутым дольщикам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочий на стройке

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители улицы Достоевского записали видеообращение к губернатору, в котором просят не допустить стройку высоток рядом с частными домами.

Но, как выяснилось, эти участки предоставлены застройщику в рамках компенсации за помощь обманутым дольщикам.

«На основании распоряжения Губернатора Ярославской области от 25.09.2018 № 409-р указанный земельный участок был предоставлен ООО ИК «ЖилСтроСити» в аренду для реализации масштабного инвестиционного проекта в соответствии с условиями Соглашения от 16.08.2018, заключенного между Правительством Ярославской области и ООО ИК «ЖилСтроСити» и являющегося неотъемлемой частью договора аренды земельного участка от 19.10.2018 № 25 999-о (срок договора аренды до 24.09.2026). Согласно приложению 1 к Соглашению о реализации масштабного инвестиционного проекта от 16.08.2018 ООО ИК «ЖилСтроСити» обязан был передать в собственность пострадавшим участникам долевого строительства 8 квартир общей площадью 442,9 кв. м стоимостью 17 761 618,7 рублей в строящемся многоквартирном доме по ул. Писемского, д. 30/36, стр. 2 и до 30.09.2018 ввести данный дом в эксплуатацию», — сообщили в мэрии Ярославля.

Как рассказали в мэрии, дом с квартирами для обманутых дольщиков был построен. В качестве компенсации компания получила участки для строительства новых домов. Более того, уже есть и разрешение на строительство.

«Учитывая вышеизложенное, ООО ИК «ЖилСтроСити» департаментом строительства Ярославской области 25.10.2021 были выданы разрешения №№ 76−301 000−200−2021, 76−301 000−201−2021 на строительство двух 19-ти этажных многоквартирных жилых домов с инженерными коммуникациями (строения 1,2) (102 квартиры площадью 6208,4 кв. м в каждом строении)», — сообщили в мэрии города.

Как рассказали в мэрии, в октябре 2021 года комиссия по изменениям в правила землепользования и застройки рассмотрела обращение жителей о переводе участков в этом районе в зону застройки малоэтажными домами. Члены комиссии поддержали предложение, но с одним исключением — уже запланированных многоэтажек изменения не коснуться.

Почему, решая проблемы обманутых дольщиков, власти не учли интересы тех, кого никто не обманывал — вопрос риторический. В любом случае, городские власти от проблемы открещиваются. Полномочия в сфере градостроительства у них забрали областные власти несколько лет назад. Однако обеспечение новостроек инфраструктурой, в том числе школами и садиками (о чём так переживают старожилы) — забота мэрии.