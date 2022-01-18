Москва, , 11:12 — REGNUM Чтобы избежать обморожения кожи в холодную зимнюю погоду следует надевать правильную одежду, помогающую сохранять тепло, сообщили 18 января в пресс-службе Роспотребнадзора.

Мороз (сс) Free-Photos

Человека максимально защитят от обморожения и эффективно согреют несколько слоёв свободной одежды, надетые один на другой. Нижний слой должен хорошо отводить влагу. Для этого нужна одежда не из хлопка, а из полиэстера или полипропилена.

Средний слой одежды должен быть из шерсти или флиса, чтобы хорошо сохранять тепло. Внешний слой не должен пропускать ветер и осадки. Также для защиты от морозов необходимы шапка, закрывающая уши, шарф, варежки и тёплая обувь.

ИА REGNUM сообщало ранее, при обморожении участков тела ни в коем случае нельзя использовать нагревательные приборы и открытый огонь.

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