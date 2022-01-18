Лондон, , 11:12 — REGNUM Британский актёр Руперт Гринт прокомментировал свои отношения с автором книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Об этом 18 января пишет Page Six.

Руперт Гринт Скриншот с YouTube

Артист признался, что воспринимает писательницу членом семьи: «Я сравниваю Джоан Роулинг с тётей». «Я не обязательно согласен со всем, что говорит моя тётя, но она все еще моя тётя. Это сложно», — говорит он.

Ранее Джоан Роулинг попала в скандал из-за своих слов о трансгендерах. В результате этого её не пригласили на съёмки спецэпизода, посвящённому 20-летию выхода первого фильма о Гарри Поттере.

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