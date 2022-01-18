Лас-Вегас, США, , 11:08 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Евгений Дадонов Basevych Andrey

В первом периоде «Вегас» забросил три шайбы. Российский нападающий Евгений Дадонов забил гол и отдал результативную передачу. Также отличились Чандлер Стивенсон и Николя Руа.

Во втором и третьем периоде «Питтсбургу» удалось отыграться и вырвать победу. Точными бросками отметились Джейсон Цукер, Теодор Блюгерс, Каспери Капанен, Джейк Гюнцель и Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин отдал одну голевую передачу.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 51 очко. «Вегас» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 48 очками.

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