Москва, , 11:07 — REGNUM Власти КНР установят целевой рост китайской экономики на 2022 год в районе 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В конце прошлого года китайцы начали смягчать денежно-кредитную политику. Народный Банк Китая понизил ключевую ставку на 10 базовых пунктов, тогда как рынок ожидал снижения на 5 пунктов. Биржи в Шанхае и Шэньчжэне отреагировали умеренным ростом, а Гонконгская биржа скорректировалась после заметного роста прошлой недели. Вероятно, что 2022 год будет весьма успешным для китайского фондового рынка и даст возможности там заработать», — сказал Коган.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган рассказал, что в 2021 году обозначились новые факторы, негативные для экономического роста КНР.

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