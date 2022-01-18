Санкт-Петербург, 18 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В связи с праздником Крещения в Санкт-Петербурге к обряду крещенских купаний подготовили 21 купель. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник Крещения Господня

Большая часть купелей будет расположена в Выборгском (4), Петродворцовом (4) и Пушкинском (3) районах. В центральной части города принять участие в погружении можно будет на Заячьем острове, в районе прибрежного участка акватории р. Нева (купель у Петропавловской крепости), а также у Аптекарской набережной, спуск к р. Большая Невка напротив д. 8а.

Правительство Петербурге советует выбирать только официально заявленные места, так как они специально подготовлены. К тому же за безопасностью погружений будут следить спасатели и медики.

Напомним, на прошлой неделе специалисты проверили более 20 мест, подготовленных к празднику крещения. По их результатам список площадок для погружения составляет 21 купель.