Москва, , 11:06 — REGNUM Рост китайской экономики в 2021 году во многом обязан низкой расчетной базе 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«При этом в 2021 году обозначились новые факторы, негативные для экономического роста КНР, — сказал Коган. — В частности, это политика нулевой терпимости к коронавирусу. Штамм «Омикрон» уже проник в Китай, и если в Поднебесной будут привычно вводить ограничительные меры вплоть до локдаунов, это приведет к снижению выпуска продукции, а также розничных продаж. Во-вторых, из-за кризиса ликвидности замедлился сектор недвижимости и строительства, на который приходится до четверти ВВП. Список «негатива» в 2022 году, вполне вероятно, пополнит замедление экспорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году ВВП КНР вырос на 8,1%.