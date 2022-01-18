Париж, , 11:06 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал возобновить работу ночного поезда Париж-Орийак, сообщает Le Figaro.

Поезд hpgruesen

Глава правительства объявил о возобновлении работы этой линии в конце октября перед местными выборными должностными лицами, но не назвал сроков. Железнодорожное сообщение планируют возобновить в декабре 2023 года.

Ранее правительство возобновило работу ночных поездов Париж-Ницца и Париж-Лурд.

Министр транспорта Франции также объявил в декабре о создании к 2030 году железнодорожного сообщения между Парижем и Барселоной, Парижем и Тулузой, Монпелье и Марселем.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция хочет использовать свое шестимесячное председательство в Совете ЕС для ужесточения контроля над импортом сельскохозяйственной продукции путем постепенного введения санитарных и экологических стандартов.

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