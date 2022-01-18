Усть-Коксинский район, Алтай, , 11:06 — REGNUM В граничащих с Казахстаном районах Республики Алтай началась вакцинация сельскохозяйственных животных от ящура. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительство, это необходимо для создания буферной зоны.

Прививка от ящура Microbak.ru

Территория республики в настоящее время благополучно по ящуру, однако на территории соседнего государства вопрос стоит остро. В связи с этим принято решение о проведении поголовной вакцинации восприимчивых к ящуру животных.

«Чтобы снять действующие ограничения на вывоз животного сырья, а также животных для разведения и содержания за пределы региона. Это позволит сельхозтоваропроизводителям республики беспрепятственно реализовывать свою продукцию», — уточнили в правительстве.

На эти цели из резервного фонда правительства выделят 15,4 млн рублей.

Добавим, что в 2021 году против ящура было привито более 240 тыс. голов скота в Кош-Агачском районе.