Уфа, 18 января, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Указ о господдержке вузов Башкирии — участников Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня и получателей специальных частей гранта программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» подписал глава региона Радий Хабиров. Об этом 18 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Хабиров учредил на 2022 год гранты в форме субсидии из регионального бюджета на общую сумму 200 млн рублей для господдержки реализуемых этими университетами программ развития, в том числе проведение научных исследований и развитие инфраструктуры. Речь идёт о вузах, которые подведомственны министерству науки и высшего образования РФ. Это создаваемый объединённый университет на базе БашГУ и УГАТУ, а также Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Согласно подписанному документы, правительство региона до 10 февраля должно утвердить порядок предоставления грантов, а также представить проект закона об изменениях в бюджет Башкирии.

«Подчёркиваю: если вузы будут активно развиваться и двигаться вперёд, то, кроме федеральных средств, которые они получают в рамках программы «Приоритет 2030», мы всегда изыщем дополнительные ресурсы, чтобы их поддержать», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году 200 молодых учёных и аспирантов из Башкирии могут получить возможность пройти стажировку за рубежом или в лучших научно-образовательных организациях России.