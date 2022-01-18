Москва, , 11:04 — REGNUM У Минфина РФ и Банка России есть все шансы сохранить устойчивость рубля в случае новых американских санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Абсолютное большинство прогнозов на 2022 год по курсу рубля говорят о «тихой гавани». Даже новые сценарии американских санкций не способны ввести в уныние, — отметил Ордов. — Для обсуждения потенциального эффекта влияния «новых» санкций на курс доллара по отношению к рублю необходимо понять его сегодняшний справедливый курс. У нас ожидается очередной профицитный год на фоне бюджетной консолидации, а международные резервы РФ пухнут на глазах на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры на сырьевых рынках».

Но, как отметил Ордов, значимого укрепления рубля так и не произошло.

«В связи с этим потенциальное ослабление рубля по причине санкций на 3−6 рублей и на 20%, вполне возможно, стоит отсчитывать не от текущих уровней 75 рублей за доллар, а от более низкого уровня, — сказал Ордов. — В конце октября 2021 года минимальное значение курса составляло 69,8 рублей за доллар. С тех пор даже без санкций он вырос на 10%. Похоже, это для рубля стало типичной волатильностью. Сдержать спекулятивную атаку будет не так уж и сложно, если принять во внимание, что в некоторые месяцы Минфин покупает валюту и золото на сотни миллиардов рублей. На курс рубля скорее окажет влияние другой фактор — желание ЦБ РФ и Минфина поддержать устойчивость российской национальной валюты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, снижение курса доллара вызвала новость о том, что США и ЕС больше не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT.

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