Москва, 18 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. У Минфина РФ и Банка России есть все шансы сохранить устойчивость рубля в случае новых американских санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Абсолютное большинство прогнозов на 2022 год по курсу рубля говорят о «тихой гавани». Даже новые сценарии американских санкций не способны ввести в уныние, — отметил Ордов. — Для обсуждения потенциального эффекта влияния «новых» санкций на курс доллара по отношению к рублю необходимо понять его сегодняшний справедливый курс. У нас ожидается очередной профицитный год на фоне бюджетной консолидации, а международные резервы РФ пухнут на глазах на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры на сырьевых рынках».

Но, как отметил Ордов, значимого укрепления рубля так и не произошло.

«В связи с этим потенциальное ослабление рубля по причине санкций на 3−6 рублей и на 20%, вполне возможно, стоит отсчитывать не от текущих уровней 75 рублей за доллар, а от более низкого уровня, — сказал Ордов. — В конце октября 2021 года минимальное значение курса составляло 69,8 рублей за доллар. С тех пор даже без санкций он вырос на 10%. Похоже, это для рубля стало типичной волатильностью. Сдержать спекулятивную атаку будет не так уж и сложно, если принять во внимание, что в некоторые месяцы Минфин покупает валюту и золото на сотни миллиардов рублей. На курс рубля скорее окажет влияние другой фактор — желание ЦБ РФ и Минфина поддержать устойчивость российской национальной валюты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, снижение курса доллара вызвала новость о том, что США и ЕС больше не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT.