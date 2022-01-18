Лондон, , 11:04 — REGNUM Осенью 2022 года в британском театре «Бирмингемский ипподром» пройдёт театральная постановка под названием «Острые козырьки: Искупление Томаса Шелби» (Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby). Об этом 18 января пишет «Канобу».

Цитата из т/с «Острые козырьки». Великобритания. 2013

По данным СМИ, шоу расскажет сюжет сериала о гангстерах «Острые козырьки», только на сцене и с танцами. Выступление поставит французский хореограф Бенуа Сван Пуффер.

Ранее в Сети опубликовали трейлер шестого сезона «Острых козырьков». Создатели шоу подтвердили, что этот сезон станет последним.

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