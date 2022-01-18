Севастополь, 18 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Фактическое исполнение федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года» в 2021 году в Севастополе составило 90%, физическое исполнение достигло 96%. Данные, как сообщили в пресс-службе правительства города 18 января, приведены в Минэкономразвития, где состоялось подведение итогов реализации ФЦП.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

В 2021 году в Севастополе на реализацию целевой программы была направлена рекордная сумма — 18,8 млрд рублей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что показатели города по исполнению ФЦП в 2021 году — лучшие с 2015 года.

«Именно в 2021 году нам удалось ввести самое большое количество объектов — 19. Для понимания, в 2020 году мы ввели в эксплуатацию десять объектов, в 2019-м — десять, в 2018 году — четыре», — сказал губернатор.

В 2021 году в рамках ФЦП введены в эксплуатацию детские сады на улицах Хрусталева и Шевченко, подстанция скорой медицинской помощи, футбольное поле в Инкермане, ФОК на улице Гавена, ветеринарная лечебница на Бутырской. В рамках программы газифицированы многоквартирные и частные дома в селах Резервное и Фронтовое, построена газовая модульная котельная в жилом доме по улице Розы Люксембург, котельные на Терлецкого, Одесской и в школе №55, ЦТП — 34, 49, 52. Также произведено канализование проспекта Гагарина, построены берегоукрепительные дамбы на реке Кача и канализационные очистные сооружения в Дальнем.

Всего с 2015 по 2021 годы исполнение ФЦП в Севастополе составило 52,7 млрд рублей, было завершено 61 мероприятие, 59 объектов капстроительства сдано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ утвердило новую государственную программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», которая сменит ФЦП.