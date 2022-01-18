Махачкала, , 11:02 — REGNUM В Дагестане разоблачены вымогательницы крупной денежной суммы у директора школы. Жительницы Махачкалы шантажировали 54-летнего мужчину, требуя 1,2 млн рублей за неразглашение компрометирующей его информации, сообщили 18 января в пресс-службе регионального управления МВД.

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Одна из женщин являлась председателем родительского комитета учебного заведения, вторая — заместителем директора по воспитательной работе. Первая злоумышленница грозилась разместить информацию, порочащую деловую репутацию директора школы, на странице в соцсети.

«35-летняя махачкалинка, председатель родительского комитета учебного заведения, в сговоре с заместителем директора по воспитательной работе, выдавая себя за админа популярной интернет-страницы в социальной сети, требовала крупную сумму денег — 1 200 000 рублей. Взамен она обещала не распространять информацию, которая могла бы испортить деловую репутацию потерпевшего», — говорится в сообщении полиции.

Женщинам удалось выманить у директора школы 400 тыс. рублей. После обращения руководителя образовательного учреждения в МВД их доставили в отдел полиции. В настощее время принимается процессуальное решение по факту вымогательства.