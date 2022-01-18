18 января 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Печерский районный суд Киева 19 января продолжит заседание, на котором планирует объявить решение о мере пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Мирослава Романенко, , 12:21 — REGNUM Печерский районный суд Киева 19 января продолжит заседание, на котором планирует объявить решение о мере пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Соответствующее решение судебная инстанция вынесла 17 января, сообщили украинские СМИ. Уточняется, что заседание перенесли на 14:00 (15:00 мск) 19 января.

Оноре Домье. Опустите занавес, фарс окончен. 1834

Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах украинских журналистов Анатолия Шария, Василия Апасова и Дмитрия Васильца, а также на украинском телеграм-канале «Разведчик».

»Первое отделение цирка на дроте (дрот — проволока по-украински — М. Р.) окончено, антракт», — иронизирует Waleria B.

«А 19 он не явится, потому что будет в проруби нырять!!!» — шутит Юлия Г.

«Они (украинская власть — М. Р.) могут ещё воевать с активистами и блогерами. А с трастером у них кишка тонка воевать. Как они (США — М. Р.) прикажут, так и будет», — пишет Sergey K.

«А я уверен, что всё это очередной балаган, который Зе (Зеленский — М. Р.) устроил совместно с ПО (Порошенко — М. Р.), чтобы, как всегда, отвлечь лохов-аборигенов от надвигающегося песца и заодно для подготовки «оппонента» на второй тур «честных выборов», — отметил Eugene M.

«Чтобы искупаться с утра успел», — смеется Владимир Л.

«Думаю, чтоб досмотреть цирк с судом над «блудным Гетьманом» (речь о Порошенко — М. Р), Путин отменит очередное «вторжение», — иронизирует украинский журналист Дмитрий Василец.

Пётр Порошенко President.gov.ua

«Усё, баста! Продолжение 19-го. Этот цирк многосерийный», — написал Вячеслав Н.

«Я думаю, что этот сериал ещё года на два… Выдыхаем. Путин с пультом у телека сидит, какое вторжение», — пошутила Инна Б.

«С Пороха (Порошенко — М. Р.) такой предатель, как с Зелоха (Зеленского — М. Р.) патриот…» — пишет Елена.

«А 19 числа у судьи, окажется, заболели хомячки, и суд перенесут [на] 30, а… у Пэтра [Порошенко] расходы на адептов, их же свозить надо и платить», — смеется Олег К., под «адептами» подразумевая группу поддержки бывшего украинского лидера, которая накануне, 17 января, присутствовала у здания суда, ожидая окончания судебного заседания.

«А билеты на следующий сеанс действительны? Или сдавать? Куда сдавать? Кто деньги вернуть должен за срыв премьеры?» — пошутил «Мирный».

»Ха-ха, он (Порошенко — М. Р.) же сказал, что не позволит себя посадить. Знает ситуацию. Не будет он сидеть, товарищи. Не верьте. Его вопрос уже решён, и вернулся он в страну неспроста. Это не ждущий своего часа в казематах Саакашвили… [Порошенко] никогда не станет рисковать собой», — добавил VOLAND.

«В общем, с таким судебным заседанием ждём, что 19 января Порошенко суд-таки объявит меру пресечения — окунуться в прорубь и смыть грехи», — написал на своем телеграм-канале «Полуев-live» украинский журналист Владимир Полуев.

Порошенко молится President.gov.ua

«19 января Пётр Алексеевич может сказать, что не может прийти в суд, ибо ему срочно нужно в прорубь», — иронизирует на своем телеграм-канале «Apasov_ua» украинский журналист Василий Апасов.

«Судья провёл в совещательной комнате 4 часа, чтобы объявить о переносе заседания на 19 января. Борьба нанайских мальчиков ещё никогда не была такой ожесточённой», — подытожил на своем телеграм-канале украинский журналист и публицист Юрий Ткачёв.

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