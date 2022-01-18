Москва, 18 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Американские фондовые площадки 17 января были закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Фьючерсы торговались с незначительными изменениями и копили силы на локальные всплески волатильности, которые могут быть спровоцированы корпоративной отчетностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

ИА REGNUM Доллар

«На этой неделе о своих результатах за IV квартал 2021 года отчитаются 35 компаний в составе индекса S&P 500, включая Netflix и Bank of America. Сегодня, 18 января, перед стартом сессии на Уолл-стрит свои показатели представит Goldman.

Прогнозы в основном оптимистичные, и большинство экспертов рекомендуют покупать акции банковского гиганта. Напомним, в III квартале выручка кредитора подскочила на 26% в годовом выражении.

Азиатские рынки сегодня торговались преимущественно на положительной территории, предвкушая позитивное возвращение Уолл-стрит с длинных выходных.

При этом Nikkei 225 в Токио подрастал в ожидании заседания Банка Японии, а по его итогам вышел в минус, потеряв почти 0,3%.

Центробанк ожидаемо сохранил статус-кво по ставкам и повысил прогноз по инфляции. Регулятор также подчеркнул готовность смягчить политику, если потребуется, и исключил вероятность повышения ставки.

Иена продолжила отступать в паре с долларом после пресс-конференции Куроды. Котировки, которые развивают импульс восстановления с конца прошлой недели, вернулись в зону 20-дневной скользящей средней, которая проходит вблизи отметки 115.00. Пробой этого уровня вернет в игру локальное сопротивление в районе 115.30−115.40.

В паре с евро «американец» тоже укрепляется, но импульс восстановления пока не внушает доверия. Евро/доллар плавно и сдержанно корректируется от двухмесячных пиков на подходе к отметке 1.1500, тестируя уровень 1.1400.

Дневное закрытие под этой зоной несколько ухудшит краткосрочные технические перспективы единой валюты, которая на данный момент занимает нейтральную позицию, оказавшись в диапазоне, ограниченном 100‑ и 20-дневными скользящими средними.

Исследование института ZEW по Германии и еврозоне может усилить давление на евро, если отразит ухудшение настроений в январе.

Сам же индекс USD сегодня торгуется в зеленой зоне четвертый день кряду, отметив почти недельные максимумы в районе 95,45. Потенциал для развития восходящей коррекции сохраняется, но ограничен в силу преобладающего интереса к риску.

Свести на нет текущее восстановление может подъем на Уолл-стрит в случае выхода сильной корпоративной отчетности.

Пока же «американец» получает поддержку от роста доходности 10‑ и 5-летних трежерис, которая в обоих случаях обновила двухлетние максимумы на ожиданиях скорого повышения ставки ФРС США», — пояснил эксперт.

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