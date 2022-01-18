Кишинёв, , 10:59 — REGNUM Руководство компании «Молдовагаз» обратилось за помощью к акционерам, в том числе к Газпрому, чтобы отсрочить очередной платеж за поставку газа или получить для него краткосрочный кредит. Об этом заявил глава компании Вадим Чебан.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правление АО «Молдовагаз» обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в ПАО «Газпром», с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика снова может просрочить оплату Газпрому за потреблённый газ.

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