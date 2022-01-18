Кишинёв, 18 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Руководство компании «Молдовагаз» обратилось за помощью к акционерам, в том числе к Газпрому, чтобы отсрочить очередной платеж за поставку газа или получить для него краткосрочный кредит. Об этом заявил глава компании Вадим Чебан.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Правление АО «Молдовагаз» обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в ПАО «Газпром», с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика снова может просрочить оплату Газпрому за потреблённый газ.

Читайте также: У Молдавии не хватает денег расплатиться с Газпромом — Спыну