Сеул, 18 января, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи планирует выделить до 5 млн вон (~$4200) на оплату лечения побочных эффектов от вакцины у подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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По их словам данные меры будут приняты в связи с планами по расширению системы «вакцинных пропусков».

Как отметили в министерстве, с февраля 2022 года по мая 2023 года учащиеся в возрасте до 18 лет, у которых в течение 90 дней после прививки проявятся серьезные побочные эффекты, даже без подтвержденной причинно-следственной связи с вакцинацией, будут иметь право на помощь в оплате медуслуг.

Известно, что из 10 915 зарегистрированных случаев побочных эффектов среди лиц в возрасте 13−18 лет 284 случая были связаны с серьезными последствиями, такими как смерть, необратимая инвалидность, госпитализация в отделение интенсивной терапии или тяжелая аллергическая реакция.

Министерство также планирует выдавать до 3 млн вон (~$2,5 тыс.) на помощь в лечении физических и психических травм школьникам со склонностью к самоубийству или к членовредительству.

В настоящее время правительство страны уже покрывают расходы на пребывание в больнице и лечение, когда доказана причинно-следственная связь между вакцинацией против COVID-19 и побочными эффектами.