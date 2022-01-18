Пермь, 18 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Пермском крае двое жителей привлечены к административной ответственности за игнорирование ПЦР-тестирования на коронавирус после прибытия из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба суда Большесосновского района.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По данным судебной инстанции, двое туристов 28 июня 2021 года вернулись из Египта, однако в нарушение требований Главного санитарного врача не заполнили форму «Предоставления сведений о результатах теста на новую короновирусную инфекцию для прибывших на территорию РФ».

На судебное рассмотрение дела туристы не явились. Решение принято в их отсутствии. Судья учел характер правонарушения, личности виновных, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, и вынес решение о штрафе в размере 7500 рублей каждому.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Прикамье за десять месяцев 2021 года с 1044 туристов, которые в трехдневный срок не протестировались на коронавирус, взыскано в общей сложности 4 632 500 рублей.