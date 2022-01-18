Тирасполь, 18 января, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В ходе 433 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 152 случая заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 85 128 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 81 417 человек, в том числе за последние сутки — 53.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1986 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 832 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 110 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 116 человек, скончался один пациент с COVID-19.