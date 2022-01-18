Кабул, , 10:54 — REGNUM В афганской провинции Кандагар от недоедания с марта 2021 года умерло 75 детей. Об этом сообщили сотрудники больницы «Мирвайс» в Кандагаре, пишет агентство «Шафакна».

Дети Афганистана

За указанный период в эту больницу поступило около 1950 истощенных детей.

Ранее Фонд спасения детей выразил обеспокоенность ростом числа недоедающих детей в Афганистане. Организация Save the Childrenсообщает, что в прошлом году число детей, страдающих от недоедания, увеличилось с 3,2 миллиона до 3,9 миллиона.

«В то время, когда растёт безработица, увеличивается количество людей, потерявших работу, у людей нет достаточно еды», — сказал Мохаммад Сиддик, заведующий педиатрическим отделением больницы «Мирвайс».

В то же время, министерство здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что нездоровая ситуация в стране в последние годы оказала разрушительное воздействие на жителей страны, особенно на детей.

«Мы стремимся к тому, чтобы такие учреждения, как Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная программа и Фонд защиты детей, которые получают деньги от зарубежных доноров для афганского народа, использовали их должным образом», — подчеркнул Абдул Бари Омар, заместитель министра здравоохранения.

Официальная статистика ООН показывает, что из почти 13 миллионов детей в Афганистане, двое из каждых трёх нуждаются в немедленной помощи. В 2020 году это число превысило 9,7 млн детей.