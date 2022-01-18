Москва, 18 января, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Базовыми или дополнительными способами защиты от взлома своих гаджетов не пользуется свыше половины жителей России. Это 18 января следует из результатов исследования международного разработчика антивирусных решений ESET.

Гаджеты

Отмечается, что в исследовании, результаты которого приводит РИА Новости, принимало участие свыше 1,1 тыс. совершеннолетних жителей российских городов-миллионников.

«Более половины (54%) пренебрегают защитой гаджетов: они не используют ни базовые, ни дополнительные способы защиты от взлома своих ноутбуков, планшетов, смартфонов и другой техники. Так, треть (35%) незащищенных пользователей поделились, что просто забывают о необходимости устанавливать защиту, еще 19% не видят в этом необходимости», — говорится в результатах исследования.

При этом остальные наиболее часто используют для защиты гаджетов антивирус, двухфакторную аутентификацию и менеджеры паролей.

Также участники опроса указали, что хранят ценную информацию на цифровых носителях: в электронной почте или в мессенджерах (63%), в фотогалереях (53%), в истории браузера (47%), в скачанных файлах (40%), в заметках (25%) и в электронном календаре (18%).

Кроме того, отмечается, что третья часть респондентов указала, что не позволяет пользоваться своими гаджетами другим людям, а 66% — легко могут дать их членам семьи, друзьям, коллегам и прочим лицам.

«Стоит отдельно отметить отношение жителей страны к безопасности смартфонов. 29% опрошенных уверены, что устройства операционной системы iOS лучше защищены от взломов. Почти каждый пятый пользователь (22%), напротив, больше доверяет системе Android. При этом большинство участников (49%) убеждены, что все операционные системы одинаково уязвимы перед вирусами и злоумышленниками и до конца не верят в безопасность своих телефонов», — также указывается в результатах исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что американская компания Apple может перенести на 2023 год выпуск первой гарнитуры виртуальной и дополненной реальности (VR/AR).