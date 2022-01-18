Миллеровский район, Ростовская область, , 11:05 — REGNUM В Ростовской области на российско-украинской границе задержан иностранец, въезд на территорию России которому запрещён. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Ростовской области 18 января.

Пограничники Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мужчина пытался пересечь российско-украинскую границу в обход установленного пункта пропуска. При этом нарушитель получил ранее уведомление о запрете ему въезда на территорию России.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322 УК РФ «Пересечении государственной границы Российской Федерации при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которому заведомо для виновного не разрешен». Нарушителю грозит до четырёх лет тюрьмы.