Москва, , 10:52 — REGNUM Маржинальность при производстве кондитерских изделий присутствует, но резервы небесконечны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Пирожные

«В кондитерских изделиях маржинальность присутствует, и, конечно, можно резервы поискать, но они абсолютно точно небесконечны», — отметила Школкина.

Она рассказала о подготовке к парламентским слушаниям в Госдуме по проблемам производителей молока, и отрасль будет поднимать серьезные вопросы.

«На сегодняшний день получается, что так называемое регулирование у нас присутствуют на все продукты питания, в том числе на молочные. Внутренние затраты растут — ГСМ, электричество, затраты на упаковку, по факту превышают инфляцию, а торговые сети сегодня действительно отказываются брать на реализацию товар, даже если его цена на 1% выше прежней стоимости, ссылаясь на то, что они не хотят иметь проблемы с ФАС», — говорит парламентарий.

Переработчики зажаты в тиски, рассуждает она.

«С одной стороны, они должны выплатить достойную цену производителям молока, чтобы они продолжали его производить, а не переходить на растениеводство, с другой стороны, сети отказываются брать продукцию, ссылаясь на надзорные органы, чтобы не иметь своих проблем», — указала депутат.

«Я считаю, что если есть внутреннее регулирование, тогда должна быть и адекватная государственная поддержка», — резюмировала Школкина.

Пять крупнейших производителей уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля. В Минсельхозе считают, что массового тренда на повышение стоимости кондитерских изделий в России нет. Там полагают, что несмотря на увеличение издержек — на упаковку, тару, сырье, электричество, логистику и транспорт, у участников рынка есть возможность сдерживать рост цен за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.

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