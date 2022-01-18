Уфа, 18 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Заместителем министра культуры Башкирии назначен Ильнур Мухьянов. Об этом 18 января сообщает пресс-служба этого ведомства.

Pixelbay.com Чиновник

Сообщается, что Мухьянов будет курировать вопросы социокультурной работы министерства.

Он родился 4 декабря 1988 года в селе Макарово Ишимбайского района. Стал выпускником Башкирского государственного университета и Башкирской академии государственной службы и управления.

В 2018 — 2019 годах занимал должность заместителя главы администрации Ишимбайского района по социальным вопросам. В 2019 — 2022 годах являлся главным советником отдела по работе с органами местного самоуправления управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями.