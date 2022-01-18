София, 18 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Сотрудники муниципалитета столицы Болгарии приступили к проведению масштабной акции по контролю над соблюдением основных карантинных правил в общественном транспорте Софии. Об этом 18 января сообщает БТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, специальные инспекторы уполномочены проверять наличие у пассажиров защитных медицинских масок, а в салонах транспортных средств — размещение систем дезинфекции.

Кроме того, каждый водитель автобуса, троллейбуса и трамвая, а также машинист метрополитена обязан по первому требованию предъявить так называемый «Зеленый сертификат» — документ о вакцинации или справку об отсутствии заболевания COVID-19.

На данный момент сообщается о десятках выписанных штрафов. Сроки проведения акции не уточняются.