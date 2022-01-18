Берлин, 18 января 2022, 10:50 — REGNUM Успех визита министра иностранных дел Гермаении Анналены Бербок в Москву связан с вопросом о перспективах урегулирования на Украине в «нормандском формате», заявил РИА Новости член комитета германского бундестага по международной политике Андрей Хунко («Левые»).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что добивается «серьезного диалога» по вопросам безопасности в Европе в рамках своего визита на Украину и в Россию.
Ее первая официальная поездка в Москву проходит на фоне звучащих на Западе опасений, что Россия якобы может «вторгнуться» на Украину.
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