Берлин, 18 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Успех визита министра иностранных дел Гермаении Анналены Бербок в Москву связан с вопросом о перспективах урегулирования на Украине в «нормандском формате», заявил РИА Новости член комитета германского бундестага по международной политике Андрей Хунко («Левые»).

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"Это единственный формат, который сейчас существует по урегулированию конфликта на Украине. Но эта работа имеет смысл только в том случае, если разговор пойдет конкретно о реализации минских договоренностей и плане урегулирования, включая «формулу Штайнмайера» (согласованных контактной группой договоренностей, определяющих порядок предоставления Донбассу особого статуса), а не просто об обмене упреками», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что добивается «серьезного диалога» по вопросам безопасности в Европе в рамках своего визита на Украину и в Россию.

Ее первая официальная поездка в Москву проходит на фоне звучащих на Западе опасений, что Россия якобы может «вторгнуться» на Украину.

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