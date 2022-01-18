Салехард, , 10:48 — REGNUM В Тарко-Сале (ЯНАО) проводится доследственная проверка по факту гибели бурильщика на месторождении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Буровая установка Ed Schipul

Предварительно установлено, что 16 января 2022 на кустовой площадке одного из месторождений Пуровского района, в ходе монтажа и спуска электроцентробежного насоса, 41-летний бурильщик упал с мачты буровой установки — с высоты около 10 метров. Мужчина получил смертельные травмы.

На данный момент следователи осмотрели место трагедии, опросили очевидцев, выясняются все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области 17 января в ходе геологоразведки при производстве буровых работ упавший с высоты вращатель от бура придавил насмерть 32-летнего рабочего.

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