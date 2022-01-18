18 января 2022 | Время чтения 5 мин

Александр Белов, , 12:22 — REGNUM Администрация американского президента Джо Байдена, которой стало мало цензуры, развернутой против «оскорбительных» для так называемых прогрессивных сил материалов в социальных сетях, создала новый фонд с бюджетом в $2,5 млн. Его цель заключается в том, чтобы заставить замолчать противников ЛГБТ-повестки в той или иной стране, в которой власти пошли на «безрассудство» и запретили ЛГБТ-пропаганду, направленную на несовершеннолетних детей, или стараются остановить трансгендерную идентификацию со стороны детей, пишет профессор социологии и директор Центра этики общественной жизни Veritas при Францисканском университете Стьюбенвилля Энн Хендершотт в статье, вышедшей 18 января в The American Conservative.

ЛГБТ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Финансируемый за счет средств Фонда глобального равенства (Global Equality Fund), субсидируемой из американского бюджета организации, которая состоит в частном партнерстве с Европейским союзом, скандинавскими странами, а также средств большого числа частных фондов организаций Глобальный фонд инклюзивной демократии и равноправия ЛГБТ (Global LGBT Inclusive Democracy and Empowerment Fund/GLIDE) создан с конкретной целью — руками «перспективных политиков, видных представителей властных структур, влиятельных фигур в различных общинах, а также религиозных лидеров продвигать политическое взаимодействие и сокращать нетерпимость и нарушение прав человека против ЛГБТ-сообществ».

Несмотря на то, что описание целей создания нового фонда изобилует избитыми истинами и банальностями, вроде «сильные демократические страны — это инклюзивные демократические страны», а также «взаимодействие, влияние и представительство представителей ЛГБТ в политических процессах и структурах государственного управления направлено на укрепление взаимосвязанных, профессиональных и устойчивых ЛГБТ-движений за демократию и права человека», GLIDE создан таким образом, чтобы затыкать рот тем — в том числе и религиозным лидерам — кто поддерживает повестку ЛГБТ в недостаточной мере, или тем, кто даже считает и учит тому, что однополые отношения идут вразрез с законами природы или же оскорбительны для Всевышнего.

Представители фонда, предупреждая, что противников однополого брака и трансгендерных прав детей необходимо клеймить «противниками демократии», выступают за то, чтобы для «противодействия антидемократическим тенденциям и дезинформации в демократических процессах», применялись «коммуникационные стратегии». Выбирая своими целями прежде всего меры, направлены против ЛГБТ-пропаганды, стратеги GLIDE требуют «убрать ограничения свободы слова в отношении активистов ЛГБТКИ+, например, тех, в отношении кого действуют так называемые законы о борьбе с пропагандой», принятые для защиты несовершеннолетних.

Вице-президент США Камала Харрис на гей-параде (сс) Quinn Dombrowski

Неслучайно, что одним из крупнейших спонсоров GLIDE является TrustLaw — глобальная некоммерческая служба компании Thomson Reuters Foundation, которая занимается выявлением стран, где власти пытаются запретить пропаганду ЛГБТ-идей среди несовершеннолетних.

В 2018 году TrustLaw опубликовал доклад, в котором указывался — не без поношения — список законов, запрещающих ЛГБТ-пропаганду в отношении несовершеннолетних, принятых или вынесенных на рассмотрение в Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдавии, Польше, России и на Украине. В докладе, озаглавленном «Ограниченное самовыражение: юридический анализ законов о пропаганде ЛГБТ» (Expression Abridged: A Legal Analysis of Anti-LGBT Propaganda Laws), представители TrustLaw утверждают, что им удалось «выявить юридические противоречия между законами о запрете [ЛГБТ]-пропаганды и теми правовыми внутренними и международными нормами, которые приняты для защиты свободы слова, доступа к информации и других прав».

Заявляя, что «законы против пропаганды ЛГБТ используются для дальнейшей дискриминации и очернения представителей ЛГБТ, в основном под предлогом защиты благополучия и здорового развития детей», авторы доклада TrustLaw предполагают, что такие законы вступают в противоречие с другим национальным законодательством и международными договорами и конвенциями, участниками которых являются эти страны.

Утверждая, что законы против пропаганды ЛГБТ «нарушают права детей в соответствии с национальным и международным законодательством», авторы доклада TrustLaw настаивают на пересмотре определения семьи, обещая изучить, «как понятие семьи определяется во внутреннем законодательстве», поскольку приверженность семье и традиционные ценности — один из фундаментальных аргументов, используемых для продвижения законодательства против пропаганды ЛГБТ.

Семья Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

TrustLaw указывает, что российское законодательство запрещает распространение среди несовершеннолетних материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения: «Нарушение российского законодательства влечет наложение штрафа на физических лиц… в случае нарушения иностранцем российского законодательства это лицо может быть задержано на срок до 15 суток, а затем депортировано и/или оштрафовано и депортировано».

В ряде регионов Российской Федерации были приняты аналогичные законы. Так, в Санкт-Петербурге запрещена пропаганда содомии, лесбиянства, бисексуальности, трансгендерности и педофилии среди несовершеннолетних, а также «формирование в сознании ребенка искаженного представления о социальном равенстве традиционных и нетрадиционных брачных отношений».

Затем TrustLaw указывает на три международных договора, имеющих отношение к юрисдикции и свободам, на которые влияют законы о пропаганде. Утверждается, что Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Конвенция ООН о правах ребенка обеспечивают защиту от законодательства против пропаганды ЛГБТ. В рамках этой конвенции, утверждают в TrustLaw, в соответствии с этими законами детям будет ограничен доступ или запрос информационных материалов и рекомендаций, касающихся сексуальности, что ограничит их права, перечисленные в статьях 13−17 конвенции.

Фонд GLIDE президента Байдена обещает, что инициативу, на которую выделено $2,5 млн, «возглавят или решительно поддержат организации и сообщества ЛГБТКИ+, чьи представители также примут участие в ее работе». В своих документах GLIDE обещает ЛГБТ-сообществу придерживаться их девиза: «Ничего о нас без нас». Администрация Байдена также пообещала, что предлагаемые проекты программ для фонда GLIDE должны «включать планы индивидуальных программ с участием квир-женщин, трансгендеров и интерсексуалов и других лиц из маргинализированных ЛГБТКИ+ сообществ, таких как религиозные, расовые или этнические меньшинства, лица с ограниченными возможностями, пожилые люди или молодежь».

Вице-президент Камала Харрис позирует для фото с сотрудниками Белого дома, которые идентифицируют себя как ЛГБТКИ+ (сс) The White House

Вполне вероятно, что инициатива GLIDE продолжит использовать международные договоры, чтобы попытаться обеспечить соблюдение повестки дня ЛГБТ, включая свои попытки пропагандировать среди детей права трансгендеров и однополые отношения. Решения Европейского суда по правам человека и Комитета ООН по правам человека помогут облегчить всё это в ошибочной попытке «защитить» самовыражение и культуру ЛГБТ. И налогоплательщики Соединенных Штатов, которые помогают субсидировать всё это, не смогут противостоять всему этому.